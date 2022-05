Né à Marseille en 1973.



Bassiste autodidacte dans les années 90 il connait une belle aventure dans le monde de la musique révélée par Best Magazine.

Ingénieur pendant 20 ans dans une multinationale, Olivier entre dans une école parisienne et devient réalisateur en 2009.

Il se consacre à la création de video clips pour les musiciens.



En 2012 il réalise son premier court-métrage.

En 2013 il fonde ONEFilms (www.onefilms.fr) spécialisé dans la cinématographie et photographie.

En 2014 il fonde Recording Studio Marseille, le plus grand studio d'enregistrement de Marseille, avec trois associés spécialistes du son et de l'image.

http://www.recordingstudiomarseille.com/



De 2013 à 2015, il est formé en photographie par Olivier Chauvignat (Paris), un des meilleurs techniciens de France de la photographie de mode.

Certifié "Colour Gradient - Jaime Ibarra (USA)" et "Retouche photo haut de gamme - Dominique Fraser (Canada)", il développe un pole photo mode au sein de Recording Studio Marseille.

http://www.olivier-martino.com/



----



Born in Marseille in 1973.



Self-taught bassist in the 90's he knows a great adventure in the world of music revealed by Best Magazine.

Engineer for 20 years in a multinational, Olivier enters a school in Paris and became director in 2009.

It is dedicated to creating music videos for musicians.



In 2012 he directed his first short film.

In 2013 he founded ONEFilms (www.onefilms.fr) specializing in cinematography and photography.

In 2014 he founded Recording Studio Marseille, the largest recording studio in Marseille, with three associated experts of sound and image.

http://www.recordingstudiomarseille.com/



From 2013 to 2015, he trained in photography by Olivier Chauvignat (Paris), one of the best technicians in France in fashion photography.

Certified "Colour Gradient - Jaime Ibarra (USA)" and "high-end retouching photo - Dominique Fraser (Canada)", he developed a pole camera mode Recording Studio in Marseille.

http://www.olivier-martino.com/





2015 - Peter Coulson (Paris) : Photographie de mode

2013-2015 - Olivier Chauvignat (Paris): Photographie de mode

2014 - Dominique Fraser (Canada) : Retouche photo haut de gamme

2013 - Jaime Ibarra (USA) : Colour Gradient

2009 - CréaImage (Paris) : Réalisateur et Réalisation de clip vidéo



2013 - HP Invent : Managing HP 3PAR StorServ I & II

2013 - RHCE Rapid Track Course Red Had Enterprise Linux 6

2013 - HP Invent : HPUX 11iv3/MCSG SRP ARIES Container

2008 - HP Invent : HPUX 11iv3

2007 - HP Invent : Formation Intensive aux Technologies SAN

2007 - HP Invent : Admin Linux pour administrateurs unix expérimentés

2005 - VERITAS : VCS (Veritas Cluster Server)

2004 - HP Invent : Performances et Optimisation de HP-UX

2002 - SUN Solaris : Solaris pour administrateurs unix expérimentés

2001 - HPInvent : Administration des Systèmes et Réseaux HPUX (Expert)

2000 - Hewlett Packard : MC/Service Guard HP - Haute Disponibilité





Mes compétences :

Architecte

Availability

Boxe

GUITARE

Haute disponibilité

High Availability

HP-UX

HPUX

Infogérance

Informatique

Linux

Linux Redhat

Music

Musique

Réalisateur

Redhat

UNIX

UNIX HP-UX

Video

Video clip

Ingénierie

Gestion de projet

Réalisation de films

Adobe Photoshop

Retouche photo

Adobe Lightroom

Mode

Photographie

Réalisation audiovisuelle