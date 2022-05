Olivier MAS

Après 9 ans chez Turbomeca (Safran Helicopter Engines) motoriste leader mondial de turbines pour hélicoptères, passage aux trains d'atterrissage chez Messier-Bugatti-Dowty (Safran Landing Systems ) depuis avril 2015.

Et changement de métier, du support aux clients à la gestion de production au sein du Programme ATR (avion régional turbo propulseur).

Une expérience réussie au Programme et à la Supply Chain incluant l'industrialisation d'un nouveau train avant et la gestion de la crise 2020.



A la recherche d'un nouveau challenge, je rejoins la société Daher Aerospace sur le site de Tarbes (65) à partir de mai 2022 comme Responsable Programme pour le client Gulfstream (bizjets) et la fourniture d'aérostructures en matériaux composites (panneaux de fuselage, trappes de train, gouvernes de profondeurs, winglets d'ailes).



Mes compétences :

Aéronautique

Gestion de programmes / projets complexes

Supply Chain globale / Industrialisations

Product Data Management / Gestion de configuration

Soutien logistique

Support client

Systèmes d'Information (dont PLM et ERP)