Olivier MASSEBEUF

Projeteur mécanique et calculateur, expérimenté, en machine spéciale (levage et manutention) dans le nucléaire, l’offshore et l’océanographie. Spécialisé dans les ponts roulants, ponts polaires, treuil linéaire ou à tambour avec trancannage, porte d'écluse, treuil grand fond, portique de manutention, tampon matériel pour centrale nucléaire.

Administrateur Inventor / Vault / Autocad pendant 12 ans chez Eiffage Construction métallique. Installation et configuration de poste et serveur ADMS, formation, mise en place des procédures, maintenance, assistance et migration des versions. Niveau expert. Logiciel : Inventor (Niveau expert), Solidworks (Niveau expert)



Mes compétences :

Autodesk Vault

Autodesk inventor

SolidWorks

AutoCAD