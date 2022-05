Olivier MASTIA

…

A travers une riche expérience, un parcours atypique et des études spécialisés, j’ai pu acquérir une solide expertise en relation sociale (fonctionnement des IRP , négociation..) , en droit social et en contentieux prud’homale , ce qui me vaut aujourd’hui d’être reconnu comme un expert en la matière .



Actuellement , au sein d'une organisation syndicale professionnelle ,j'assure ;



- les permanences Juridiques (Accueil , conseil )

- Relations individuelles et collectives du Travail

- Veille juridique

- Médiation

- Négociation et rédaction transaction

- élaboration des dossiers de saisie du conseil de Prud'hommes

- Rédaction des Plaidoiries pour le Tribunal Administratif , le TASS , Conseil de Prud'hommes , Cour d'Appel

- Formation



Mes compétences :

Contentieux prud'homal

Industrie automobile

MEDIATION / NEGOCIATIONS

Gestion des relations sociales et du climat s

Recrutement

Droit du travail relations individuelles et collec

Droit de la sécurité sociale

Droit international et européen

Droit de l’épargne salariale

Droit de la protection sociale