Olivier MATA

A 40 ans, j'ai aujourd'hui une compétence plutôt complète en terme de production puisque après une expérience technique puis commerciale je gère une unité de production dans sa totalité.

C'est dans ce poste que je m'épanoui le mieux car ma qualité de fédérateur a permi à toute une équipe de trouver un leader en qui les gens ont confiance, que se soit le personnel, les partenaires fournisseurs ou les clients.

Mon sens de l'observation et de l'analyse a amené l'entreprise à changer en terme d'organisation du travail mais également au niveau de la qualité de la production, la pénibilité du travail a diminuée et la productivité augmentée.

Actuellement je cherche une structure de production dynamique à laquelle je pourrai apporter mes qualités et mon envie de progresser.

Adaptable, je ne suis pas arrêté sur une production en particulier, et ce, malgré un cursus agricole.

C'est produire, anticiper, gérer, animer, communiquer qui sont mes forces.



Mes compétences :

Anglais

autonome

Communiquant

Espagnol

Gestionnaire

Organisé

Parle anglais