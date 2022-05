Olivier MATA

25 ans d'expérience dans l'organisation et le pilotage de RENOVATIONS intérieures peinture, ravalements extérieurs et TCE sur Paris POUR LE COMPTE D'INSTITUTIONNELS (Bouygues Immobilier, Groupama immobilier, Allianz Real Estate France, Swisslife immobilier, Gécina, Nexity, Icade, Proudreed, Cnrs, Immobilière 3F), de cabinets d'architectures, administrateurs de biens, syndics de copropriété et de particuliers.



Mes compétences :

Rénovation immobilière

Management

Conseil travaux

Suivi de chantiers

Suivi des fournisseurs

Réalisation de devis quantifié et chiffré de proje

Suivi clientèle