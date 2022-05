Olivier MATHÉ

Je viens d'obtenir un BTS Étude et économie de la construction. Je peux intégrer des cabinets d'architectes et maitrise d'oeuvre, des bureaux d'études, des entreprises, des collectivité territoriales, l'industrie, le nucléaire...

Pour l'industrie, je peux aussi prendre en charge l'organisation, la planification, le suivi, la surveillance, la rédaction de rapport des travaux, instruire OT et TOT, créer des permis d'inhibition, des ADR, des régimes de travail...

J'ai utilisé les logiciels EAM, ECM, GPS, ADREX, eDRT, AICo... du SDIN.

Je peux aussi effectuer des métrés, quantitatifs, estimatifs, montages et suivi de dossier immobilier...



Les logiciels utilisés :

AutoCAD

BIM

Revit

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Qgis

OpenOffice

LibreOffice

HikaShop

Joomla 3

Acrobat CC

InDesign CC

Photoshop CC

Illustrator CC