Olivier MAURICE

Bonjour,



Être chef dentreprise en 2020, que lon soit artisan, viticulteur, professionnel libéral, industriel ou commerçant, cest faire preuve dune certaine abnégation au regard de ce qui nous entoure : fiscalité changeante et oppressante, nouvelles règles, normes, obligations dans beaucoup de domaines.

Dans ce contexte, prendre du recul pour ajuster sa stratégie et garder la hauteur suffisante pour éviter la sortie de route est un exploit de chaque jour.

A cela sajoute lextrême solitude du dirigeant qui se pose une multitude de questions chaque jour et qui ne sait pas toujours à qui sadresser.

Ceux qui sen sortent sont ceux qui agissent, qui décident, pas ceux qui subissent.



Devenez le véritable pilote de votre entreprise et assurez vous les services dun copilote.



Vous devez pouvoir décrocher votre téléphone et demander conseil à quelquun qui connaît bien votre entreprise, quelquun qui la suit en continu, quelquun qui vous rend visite régulièrement pour faire le point avec vous et anticiper la situation des mois suivants.



Cest en ce sens que je peux vous accompagner pour :

- Optimiser lorganisation administrative de votre entreprise,

- Mettre en place des outils qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions,

- Anticiper votre développement, gérer la croissance de votre activité,

- Vous aider dans vos choix dinvestissement et de financement,

- Réduire vos coûts de structure et valoriser les facteurs de production à leur juste valeur,

- Vous donner une vraie lisibilité sur les mois à venir,

- Optimiser la gestion financière et fiscale de votre entreprise,

- Mettre à votre disposition un réseau de professionnels capable de traiter vos demandes.



Cet accompagnement sadresse également au créateur dentreprise (business plan et financement), à celui qui veut céder son affaire et à celui qui a décidé de redresser une situation devenue difficile (procédures judiciaires).



Les finances personnelles nétant jamais très loin des finances professionnelles, je complète mo