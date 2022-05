Olivier MAURICE

Généraliste, autodidacte, 20 ans d'expérience mon cursus couvre une large palette de métiers liés aux travaux spéciaux : la fondation spéciale (pieux, micropieux, jet-grouting…), le blindage de fouille et les soutènements (berlinoise, parisienne, enceinte jetting, pieux sécants, étayage, parois clouées, tirants d’ancrage…), les activités liés au forage ( géothermie, forage d’eau, puits de pompage…), l’injection (consolidation des sols et dépollution), la réparation d’ouvrages d’art (injection de coulis ou de résines, reprise en sous-œuvre, réparation des bétons, confortements d’ouvrage, tirants d’enserrement, travaux en tunnel…), la prévention des risques naturels (protection contre les éboulements, contre l’érosion, paravalanches, remblais renforcés, gabionnage) et le génie civil tels que les aménagements touristiques, industriels et d’infrastructure.



Cela m’a permis d’acquérir un important carnet d'adresses (zone géographique concernée : un très large quart sud-est constitué des régions Rhône-Alpes, PACA, Languedoc-Roussillon, Bourgogne et Franche-Comté ainsi qu'un quart Nord Ouest avec les régions Normandes, la Picardie et la Région Parisienne) que je désirerai exploiter au service d’une entreprise/groupe à taille humaine et dont la renommée devra être largement plébiscitée.



Je possède une solide expérience en marchés publiques et privés qui me permet d’aboutir dans mes négociations et d’obtenir des règlements amiables positifs pour l’entreprise lors de contentieux et lors des réclamations exprimées.



Chiffrage des marchés de base puis recherche de solutions variantes à forte valeur ajoutée tant au stade de l'offre qu'à la période de préparation de chantier - voire en cours de chantier, optimisation des moyens humains et matériel, management à la fois directif et restant à l'écoute, chaque chantier devient un véritable centre de profit et d'épanouissement individuel et collectif.



Développer et créer, pérenniser et être moteur : tels sont mes challenges.



Je suis à l'écoute d'opportunités France et étranger: 06 62 75 28 09



Mes compétences :

Fondations spéciales

Travaux Spéciaux

Commercial et montage d'affaires.