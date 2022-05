Olivier MAURIOS

Une expérience professionnelle significative de 8 ans comme directeur d’une structure d’aide à domicile autorisée par le Conseil Général m’a permis d’appréhender les problématiques liées au grand-âge ou au handicap dans un contexte de gestion budgétaire particulièrement contraint. Durant cette période de mutation des services à la personne en secteur médico-social, j’ai initié une profonde réorganisation de l’activité.

Je me suis également fortement impliqué au sein de la fédération girondine du réseau UNA (Union Nationale de l'Aide et du Soin à Domicile).

Les contingences économiques poussant aux restructurations et aux regroupements des organisations, me voici en recherche d'un nouveau poste.

Fervent défenseur des valeurs humaines dans un contexte de rationalité, je reste ouvert aux propositions d'encadrement au sein d'une organisation de Service à la Personne ou plus généralement du secteur médico-social et social.

Parallèlement j'enseigne maintenant le Kundalini Yoga après une formation de 3 ans à École du Tantra. Prenez le temps de visiter mon site web : https://www.yoga-martignas.com/ pour plus d'informations.



Mes compétences :

Accompagnement

Gestion de la qualité

Accompagnement au changement

Service à la personne

Gestion du personnel

Gestion de projet

Gestion administrative

Gestion des ressources humaines

Dépendance, handicap

Formation Yoga