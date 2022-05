Olivier MAYE

C’est à travers les dispositifs construits et garantis par les intervenants que les professionnels peuvent élaborer leurs pratiques, mieux comprendre l’environnement, le fonctionnement, l’histoire, la culture et l’organisation dans laquelle ils évoluent.



Mes compétences :

Gestion de projet

Encadrer des équipes et des professionnels

Participer et développer l’information et la com

Gérer et animer des formations et séminaires

Coordinateur de programme

Régulation d’équipes

Superviser, contrôler les conduites d’entretiens

Créer et analyser des tests, sondages et questio

Analyser les pratiques

Créer et animer des mises en réseaux et des mise