Avec mes compétences en Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, accompagnées de celles en développement et support, je cherche à pouvoir apporter ma motivation sur un rôle de Consultant AMOA, notamment en gestion de recette.

Ma soif d'apprendre et ma volonté de m'améliorer sont mes meilleurs atouts pour réussir.





Connaissances :

SQL Server, Oracle, MySQL

Java, C#, PHP, ActionScript3