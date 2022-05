Olivier MECHENIN

J'ai effectué une reconversion professionnelle en tant que monteur dépanneur frigoriste. J'ai lors de ma formation acquis et mis en œuvre lors de différents stages de multiples compétences inhérentes à ce métier.

Je collabore depuis des années avec des techniciens de maintenance, fournisseurs et autres prestataires de services.

Mon expertise technique et commerciale me permettront d'apporter une solution adaptée à chaque client.

Travailleur, rigoureux et réactif, je sais mener à bien les missions qui me sont confiées.



N'hésitez pas à me contacter pour tout complément d'informations.







Mes compétences :

Thermique Énergétique

Electricité

Maintenance industrielle

Climatisation industrielle

Vente