Olivier MEINVIELLE

J'ai débuté ma carrière en agences conseils en publicité (DMBB et CLM/BBDO), puis j'ai intégré le Groupe Interdeco en tant que Directeur de Clientèle sur Elle. J'ai ensuite successivement occupé la Direction de Publicité du magazine Première puis celle de Paris Match, la Direction Commerciale des titres à Centres d’Intérêts, la Direction Générale Adjointe de la presse masculine, news-pictures, automobile, cinéma-photo, télé, senior et enfin la Direction Générale Déléguée de Lagardère Publicité.

La business unit que je dirigeais comptait 70 titres de presse, 180 commerciaux et était leader sur son marché avec un CA de 850 M€ et 30% de PdM.

J'ai ensuite lancé et développé la première plateforme d'inter-médiation presse MediaClosing. Cette application référence les 1000 premiers quotidiens et magazines français. Elle repose sur un dispositif d'affiliations b2b (Ipsos-Sysprint, Carthage, MBS, TBS..) permettant aux régies de commercialiser leur espace publicitaire et aux agences media de les négocier et acheter on-line.

J'ai ensuite dirigé la première régie spécialisée dans la conception et la commercialisation de web télévisions thématiques, Webtvrégie, à destination des annonceurs.

J'ai intégré depuis juin 2011 la régie Bayard Publicité qui compte 6 pôles d'activités : le pôle Actu (la Croix print + web + applimobiles), le pôle Jeunesse, le pôle Senior, le pôle Nature et Territoires, le pôle Culture & Spiritualité, le pôle Web.

Mission : Représenter le groupe et son leadership sur des cibles très en affinité avec des publics émergents en forte croissance -Structurer l’offre commerciale et installer un discours d'expertise sur les différentes cibles - Assurer le management et la gestion commerciale + interface éditeurs/rédactions



Spécialités :Goût et talent pour manager et animer les équipes /

Dynamisme commercial / Esprit d'entreprise

Créativité et rapidité de réflexion /

Maîtrise des stratégies commerciales et stratégies des moyens /

Capacité d’adaptation et de réaction /

Défenseur et promoteur des valeurs de l’entreprise