Didier MINVIELLE

Adour Manutention est un acteur incontournable du marché de la manutention dans le Sud-Ouest. Société familiale, dynamique, avec des valeurs fortes ancrées dans notre territoire, qui apporte à ses clients conseil, choix, réactivité et performances de service depuis 1976.



PROXIMITÉ, REACTIVITE, SOUPLESSE sont les maîtres mots de l'entreprise.



Notre Mission : élaborer avec vous une véritable solution personnalisée, afin que la manutention soit un véritable levier de productivité et un gain de rentabilité.



Notre savoir faire : le chariot élévateur, le rayonnage, le matériel de manutention, la nacelle élévatrice, les plateformes....



Mais encore........Concessionnaire Exclusif de "véhicules utilitaires électriques" de la Marque GOUPIL, MEGA (Groupe Polaris) nous apportons une solution adaptée aux municipalités, collectivités locales, industriels, campings, etc....

Le "Goupil" et le "Méga" répondent à la perfection aux réflexions menés sur l'amélioration de la rentabilité et productivité sur des sites industriels, également sur les réflexions menés par les municipalité pour maîtriser leur budget tout en améliorant la vie de ses administrés.



Nos solutions : Vente de matériels, neufs ou occasions révisées et garantis, SAV et fourniture de pièces détachées toutes marques, location courtes et longues durées.



