Je m'appelle Olivier Meltz Je suis voyant, médium de naissance, cartomancien et magnétiseur.

J'ai reçu ce don de mon grand-père et de mon arrière-grand-père maternel. Ma consultation se fonde sur des visions, sur la claire-audience (défunts qui communiquent avec moi) avec mon guide qui n'est autre que mon grand-père, ainsi que sur mes intuitions. J’utilise comme support les oracles divinatoires tels que l’oracle de Belline et l’oracle de la triade. Je pratique la voyance cartomancie depuis 2010 et j’ai acquis une solide réputation de par mon sérieux, ma disponibilité, mon sens du contact, de l'écoute et de la communication. J'ai eu la chance d'être en contact avec certains défunts désireux de communiquer avec leurs proches ; ceci a souvent permis d'alléger bien des fardeaux.

La voyance permet d'apporter quelques éclaircissements lorsque des choix de vie se présentent. Elle permet ainsi de vous aider à orienter les lignes de votre destinée. Il est évident que vous êtes maître de votre vie, le médium étant un guide à ne pas confondre avec un gourou qui pourrait profiter d'une fragilité ou d'une faiblesse passagère.