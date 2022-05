Olivier MENGES

Au sein de 3M depuis 20 ans, j’ai occupé différentes fonctions techniques et eu la responsabilité de plusieurs missions et projets transverses, dans un environnement multiculturel et international fort.

Curieux, novateur, créatif, calme, objectif sont les principaux traits de personnalité qui me caractérisent.



Mes compétences :

Techniques de laboratoire

Animation de formations

Laboratoire de Recherche

Relations clients

Management par la Qualité

Mastics aéronautique

SAP

Six Sigma

Gestion des risques industriels

Adhésifs

Formation

Veille technologique

Chimie

Technologies Non-tissés

Veille concurrentielle

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Planification

Bureautique

Mastics bâtiment

Sécurité routière