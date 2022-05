Olivier MÉRIAUX

Chercheur en science politique (Sciences Po, UMR Pacte Grenoble), spécialiste des politiques publiques travail-emploi-formation et des relations sociales, j'ai toujours eu la préoccupation d'articuler la sphère académique et la sphère de la décision publique au travers des différentes étapes de mon parcours professionnel.

Membre du Comité Scientifique de l'Evaluation de Rhône-Alpes au début des années 2000, j'ai été ensuite conseiller scientifique au Commissariat Général du Plan puis au Centre d’Analyse Stratégique dans le domaine des affaires sociales, où j'ai co-animé des groupes de prospective sur le dialogue social et la politique du travail. Entre 2007 et 2012, j'ai exercé les fonctions de directeur de la stratégie du groupe Amnyos Consultants, mis à disposition par Sciences Po.

Désormais Directeur Technique et Scientifique de lʼAnact, je contribue à lʼélaboration de la stratégie générale de lʼAgence et anime le Conseil scientifique. Je coordonne les travaux des départements Expérimentations et développement outils et méthodes (Edom), Etudes capitalisation et prospective (ECP), Elaboration des solutions de transfert (Est) et Diffusion et communication (D&C).



Mes compétences :

Études qualitatives

Politiques publiques

Relations sociales & syndicales

Conduite de projet

Management