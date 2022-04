Jonathan DELPECH

Depuis juillet 2015, je suis chargé de mission à la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes au sein de la Direction des Politiques Contractuelles Territoriales - Délégation Régionale à la Cohésion Territoriale et Prospective.



Au sein d'une Direction qui veille au dialogue territorial pour soutenir les initiatives locales, j'accompagne les territoires de projet à contractualiser avec la Région autour de ses compétences que sont le développement économique, l'emploi et la formation, ainsi que sur des thématiques transversales d'aménagement du territoire : la santé, la jeunesse et l'urbanisme durable (transition énergétique)...



En charge du secteur de la Dordogne, je développe des compétences dans l'aide à la décision des élus régionaux et locaux, dans le soutien technique des projets locaux...



Mes compétences :

Présentations, rédactions et synthèses

Animation de groupes de travail

Autonomie dans l’appréhension travail d’équipe

Diagnostic et options stratégiques

Mise en œuvre et utilisation d’outils de gestion

Aide à la décision

Ingénierie financière

Elaboration d’enquêtes qualitatives et quantitativ