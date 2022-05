Olivier MERLE

Technicien biomédical à la clinique du tonkin depuis 2001, j'effectue la maintenance préventive et curative de tout le parc machine de la clinique( 3000 appareils); également technicien de dialyse nous disposons d'un parc de 70 postes(générateurs 5008 de fresenius médical care) + 2 traitements d'eau gambro, le service biomédical est présent du lundi au vendredi de 7h/1h du matin, et 24/24 le weekend , pour ces raisons je suis diplômé SSIAP niveau 2 et effectue divers dépannage électricité, plomberie, menuiserie sur l'établissement.



Mes compétences :

Rigueur

Autonomie