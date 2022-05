Technico commercial France chez Bonnefon Industries.

Plus précisément je suis en charge du développement et suivi des torches DINSE (Robotique et manuelle) et des décrasseurs THIELMANN, où nous sommes importateurs exclusifs pour la France.

Je suis à votre disposition pour de plus amples renseignements.



Mail: olivier.merlet@bonnefonindustries.fr

Tel : 0678757695



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Industrie

Management

Gestion de projet

Robotique soudage