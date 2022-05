Olivier MERY réalise pour vous tous les diagnostics immobiliers sur le Sud de la Charente Maritine. Travail soigné, en respectant les textes réglementaires.

Diagnostics immobiliers liés à la vente, location, gestion des biens:

DDT (Dossier Diagnostics Techniques): Etat relatif à la présence de Termites dans le bati, Etat parasitaire, Constat Amiante Vente, Dossier Technique Amiante (DTA), Diagnostic de Performance Energétique DPE (vente, location, neuf, public, avant travaux) (Habitations et Tertiaire), Etat des installations intérieures d'Electricité, Constat du Risque d'Exposition au Plomb (vente, location, parties communes), Etat des installations intérieures de Gaz, Superficie Carrez/Habitable, Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques ERNMT,



Diagnostic Technique de Mise en Copropriété (SRU), , Règlement de copropriété (Création/modification), Calcul des Tantièmes,



Prêt à taux zéro PTZ/Prêt conventionné,



Etats des lieux location, Diagnostic Insalubrité, Logement décent, ,



Produits liés aux contrôles et à l'amélioration du bâti et des installations:

Relevé de plan,



Termites avant démolition, Amiante avant Travaux/Démolition, Amiante après travaux de désamiantage, Plomb avant Travaux/Démolition



Plomb pour logement devant accueillir des enfants (Assistantes maternelles)



Etudes de rénovation énergétique, Audit thermographique (recherche de fuites, contrôles de travaux, défauts d'étanchéité)



Eco-prêt à taux zéro (bouquet de travaux)