Olivier MERY

Je suis actuellement ingénieur d'études et de développement. Pour cela, j'ai suivi une formation BAC S Sciences de l'Ingénieur au lycée Léonard de Vinci à Soissons, pour ensuite enchainer sur un DUT informatique (option systèmes industriels) à l'IUT d'Amiens. Pour terminer ma formation, j'ai suivi le cursus Polytech'Lille dans le département GIS (Génie Informatique et Statistique).



Durant mes études, j'ai travaillé trois années de suite en job d'été au cabinet d'assurance ASTER (Groupe France Courtage) à Paris 9ème pour effectuer de l'archivage ainsi que des saisies de sinistres, ce qui m'a donné une bonne vision du monde de l'entreprise. Plus orienté dans l'informatique, j'ai également effectué mon stage de validation de DUT dans le laboratoire LTI (Laboratoire des Technologies Innovantes) à Amiens. Mon sujet de stage consistait à travailler sur de l'asservissement visuel 2D et à concevoir une interface graphique permettant d'effectuer un suivi de couleur ou d'objet quelconque par une caméra programmable articulée. Mon stage de deuxième année de cycle ingénieur s'est déroulé au LIFL de l'université Lille1. Le sujet consistait à créer un afficheur de QRCode dynamique contrôlable par réseau via UPnP depuis un mobile Android.



Ces stages m'ont permis de confirmer ma motivation à travailler dans les métiers de l'informatique ainsi que de la recherche. C'est ainsi que je postule pour un stage de fin d'études chez Atos Wordline dans le département R&D sur le sujet de l'internet des objets, plus précisément sur la découverte de services dans les réseaux. Suite à mon stage, je suis embauché dans l'entreprise et j'intègre le département TUM dans la division Média, dans laquelle je reste un an pour faire du développement d'application web (build) et de la gestion d'applications hébergées (run). Depuis septembre 2013, j'intègre le département TUMLabs, ayant une façon de travailler proche de R&D avec des objectifs à court - moyen terme, dans un objectif de support et de propositions à la Business Unit TUM.