OLIVIER MERZOUG PHOTOGRAPHER - Photographe Paris et France. Photographe book professionnel et particulier, beauté, glamour, mode, catalogue mode et lingerie, publicité, mariage évènementiel, packshot, etc...



• Directeur Artistique / Chef de projet

plus de neuf ans d’expériences et près de 150 références dans les domaines suivants : web, portail, print, cd-rom, web marketing (newsletter, carte de voeux, etc), etc.



• Points forts : Créatif, dynamique et autonome. Très bonne connaissance du milieu Internet, des technologies, de la communication globale d’une entreprise, maîtrise d’un projet dans son intégralité, bon relationnel client, esprit d’entreprise.



• Connaissances Informatiques : Logiciel de graphisme (Photoshop, Illustrator, Indesign, Quark X Press), éditeur html (Dreamweaver, Fireworks), animation (Flash, Swich), bureautique (Word, Excel, Access), de montage (Première, Ulead studio), édition musicale (Cubase, Reason, Wavelab) etc. Languages : HTML, javascript, gestion de BDD (Access, ASP et PHP).



• Résumé des compétences : Créatif, Graphiste, développeur, musicien, formateur, etc.



Mes compétences :

Chef de Projets

Communication

Design

Développeur

Directeur artistique

Graphiste

Internet

Internet & Multimédia

Multimedia

Musicien

Webdesigner