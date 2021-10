Direction commerciale / centre de profit/ Grands Comptes

olivier.metayer.pro@gmail.com

- Connaissance du marché aftermarket automobile , PL et agricole.

- Stratégies et Moyens. Gestion centre de profits / Reporting.

- Expériences des méthodes d’animation d’équipe et de management.

- Elaboration et mise en œuvre des cycles de vente à court et long terme.

- Compétences dans l’équipement /automatisme industriel

- Solide expérience de la gestion des grands comptes clients.

- Forte culture du challenge





Mes compétences :

Automobile

Service client

Ergonomie

Automatismes industriels

Technique