Olivier MONNET

Après une carrière de plus 20 ans dans la maintenance industrielle, je me suis orienté vers les métiers de la prévention.

En 2007, j'ai l'opportunité de postuler pour un poste d'animateur sécurité auprès d'un groupement d'entreprises (140 personnes).

Puis en 2010, je me spécialise dans la prévention des risques industriels au sein des entreprises CIMAT et FOSELEV Energie, division nucléaire du groupe FOSELEV.



Mes compétences :

Analyse technique des évènements et plan d'actions

Analyse de risque, évaluation des risques critiques

Prévention des risques industriels, tertiaires et commerces

Animation de formations

Gestion et prévention des risques psychosociaux ( certificat national de compétence)

Personne ressource en TMS ( Certifié INRS)