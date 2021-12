De retour en France en 2009 et après quelques échecs professionnels, j'ai décidé en 2012 de procéder à ma reconversion professionnelle.

Après une reprise d'études dans le milieu de la vigne et du vin, j'ai rejoint le domaine familial en 2013 situé au cœur de la Bourgogne viticole en côte de Beaune, où j'ai exercé pendant plus de six ans le métier de viticulteur et de régisseur du domaine familial.



Après avoir liquidé le domaine familial, je viens de rejoindre la maison Joseph Drouhin à Beaune, au poste d’Adjoint du Responsable de la Production et de la Logistique.





E-mail : olivier.montagny@gmail.com



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Communication

Comptabilité

Distribution

Gestion personnel

International

Langues

Langues étrangères

Marketing

Ressources humaines