Olivier MOTTE

PRESTATIONS PHOTO portait intérieur ou extérieur, services pour les particuliers et les professionnels dans plusieurs domaines en Belgique, en France et à l’étranger :

Séances personnalisées et mises en scène (particuliers)

Mariages

Séances photo grossesse et maman-bébé

Images promotionnelles pour groupes de musique

Visuel pochettes CD, illustration de livres, affiches

Collaborations et lookbook pour des Créateurs Comédiens,artistes,musiciens,auteur en promotion

Concerts, opéras, comédies musicales

Pièces de théâtre

Ballets, spectacles de danse

Spectacles de rue, défilés, foires

Spectacles d'école, spectacles associatifs

Vernissages, galas, meeting, dîners, etc...