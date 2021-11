Olivier PARADEISE

Je suis designer diplômé d’un master II à l’ENSCI, Paris en 2008. J’ai travaillé pour plusieurs agences et grandes sociétés sur des projets d’interfaces, comme designer numérique. Ces expériences et projets m’ont permis d’acquérir un solide savoir-faire, une maîtrise des outils et une bonne connaissance des enjeux que représente le design dans les nouveaux objets du numérique.



En parallèle de ces travaux, j’ai co-fondé avec Delphine Saltet (designer textile), le studio Pixtil. Depuis 2012, nous utilisons les nouveaux outils offert par le numérique, tel que la programmation, afin de créer des motifs et des tissages contemporains. Nous travaillons pour l’industrie de l’ameublement mais aussi sur des projets plus divers (chambre d’hôtel, pochette d’album, scénographie …). Nous éditons également nos propres collections. Ces collections se veulent à cheval entre tradition textile et innovation numérique.



Mes compétences :

JavaScript

CSS

CINEMA 4D

Adobe Illustrator CS6

Openframeworks

Processing

HTML

Adobe Photoshop

User interface design

Design graphique

Ux design

Design Patterns

Web design

Design produit

Design

Motif

avec Processing

UI Experience Design

Taxis

Software Design

Python Programming

Product Design

Innovation design

Cascading Style Sheets

Arduino

Adobe Illustrator