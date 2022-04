Designer d’interactions diplômé de l'ENSCI Ecole Nationale Supérieur de Création Industrielle, je participe et m’implique, depuis plusieurs années, dans le développement du design interactif en France à travers les réalisations de l’agence NCI que j’ai créée en 2006.

Aujourd'hui je me consacre pleinement au développement de l'information voyageur dynamique à la RATP.



Aéroport de Paris, Alcatel-Lucent, Orange... M’ont fait confiance dans le conseil en innovation de leur offre produits/services ainsi que dans conception et la mise en œuvre de services et d'interfaces utilisateurs (IOS, Android, Linux, Windows...).

Comment? A travers la production de:

- scénarios d'usage

- maquettes de principe

- recommandations fonctionnelle

- prototypes

- objets graphiques exploitables



----------



- Interview vidéo pour le Portail des Métiers de l’Internet (Designers Interactifs) : http://www.metiers.internet.gouv.fr/video-guillaume-gendrillon-et-sebastien-champinot-nci-designers-d-interaction

- Exemples de travaux : http://www.digikaa.com/u/T-ltj-RVisntXhepxIfe2g/resume/

- Profil Linkedin : http://www.linkedin.com/in/guillaumegendrillon



Mes compétences :

Designer interactif

Design industriel

WebDesigner

UX designer

UX

Graphisme

Design

Ux design