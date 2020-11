Olivier PAYET

Je suis Coach PNL, Consultant VAE et Bilan de compétences et Dirigeant.

Mon organisme PAYET OLIVIER - CAPTURE COMPETENCE ? « Un moyen de mieux se connaitre, daller ses importants, de concrétiser des projets ! ...

Lun mes rôles, est daccompagner des personnes qui le souhaitent sur des chemins, des projets dont les enjeux sont : Le développement professionnel et personnel, la reconnaissance de leurs compétences, lévolution professionnelle.

Centre VAE certifié QUALIOPI

Centre de bilan de compétences certifié QUALIOPI

Espace d'accompagnement en coaching professionnel



Organisme enregistré DataDock / Référencé dans le catalogue de référence de la Région Réunion et du Pôle emploi / Adhérent de la FFPABC / Référencé par l'ANFH et la DJSCS Réunion



Compétences :

Développement des compétences

Orientation professionnelle

Coaching

Bilan professionnel

Accompagnement VAE

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Formation professionnelle