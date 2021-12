Olivier PEAN

Responsable de la stratégie publicitaire et de la mise en place de plan média (internet, TV, radio, affichage)

Spécialiste de campagnes sur le web (Banières , Mot clé payant, sites internet promotionels, campagne d'emailing, opération de marketing viral, campagne de publicité sur téléphone mobile)



Grande expérience en marketing direct



Après des études internationales, j'ai vécu près de 3 ans aux Etats-Unis et suis bilingue Anglais



Chef de Projet pour la coordination de campagne de communication dans 16 pays en Europe



Ai travaillé en B to B et en B to C, nombreuses expériences dans les services et en grande consommation



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Chef de projet marketing

Gestion de projet

Marketing international

Sponsoring sportif