Olivier PECQUEUR

Bienvenu sur mon profil !



Ma devise "Conjuguer au présent et au futur le souci des hommes et le souci des résultats"



Consultant fiscal expert au sein de GMV Notaires, après une expérience dans un établissement financier, dans 'un cabinet d'avocat puis au CRIDON OUEST, je souhaite partager avec vous mon expertise. Je suis donc ouvert à toute proposition sérieuse de collaboration ou de partenariat.



Auteur de nombreux articles et brochures en fiscalité pour diverses revues (Indicator-Groupe Edition Francis Lefebvre, La semaine juridique, la revue de droit fiscal, Droit et patrimoine, l'activité immobilière).



N'hésitez donc pas à me contacter pour toute information complémentaire



Mes compétences :

TVA

Immobilier

Droit des sociétés

Fiscalité patrimoniale

Fiscalité immobilière

Transmission de patrimoine

SCI

Transmission d'entreprises

Création d'entreprise

Défiscalisation

Fiscaliste

Fiscalité

Transmission

Création

Restructuration