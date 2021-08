Olivier PROST

Après des expériences industrielles dans les domaines de la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement, une reconversion dans les domaines de la formation, de l'audit et du conseil en QHSE.



Actuellement consultant QHSE, j'accompagne les entreprises dans la prévention des risques, et la mise en œuvre de systèmes de management.



Je suis auditeur agréé MASE-France Chimie et auditeur AFNOR ICA ISO 9001v2015.



http://preventio-conseils.com/



Mes compétences :

Audit

Sécurité au travail

Prévention des risques professionnels