Olivier RAINON

Après l'obtention du diplôme de l'INSEEC (Ecole Supérieure de Commerce), je rejoins le groupe Danone pour prendre des fonctions commerciales terrain au sein de sa structure de distribution de boissons, Elidis.



J'occupe différentes fonctions terrain et saisis l'opportunité de découvrir la partie industrielle au sein de la division eau, Evian.



Mes réussites et mon expérience dans les deux univers (industriel et distributeur) du hors domicile, me conduisent à prendre des responsabilités managériales au sein d'une équipe commerciale dans une filiale de distribution Elidis des Brasseries Kronenbourg.



Enfin, la session des actifs de la structure à un groupe d'investisseurs privés indépendants me permet de prendre la direction commerciale de l'entité. J'organise, recommande, définie la stratégie commerciale en cohérence avec les attentes de l'ensemble du comité de direction. J'accompagne le changement et adapte les moyens à notre croissance économique.



En octobre 2008, je rejoins Distriboissons dans le cadre de la création de la cellule commerciale et communication. Entouré de collaborateurs, je définis leurs rôles et missions, leurs objectifs afin d'optimiser le développement de l'animation des ventes, du négoce et de la communication auprès des adhérents.



En janvier 2017, je retrouve la distribution de boissons au sein de l'entreprise J. Milliet au poste de directeur commercial. L'occasion de mettre mes acquis et ma passion du milieu CHR au service d'une entreprise familiale novatrice et ambitieuse.



En dehors de mes activités professionnelles, tous les moyens sont bons pour profiter de la nature, sur terre ou sous l'eau.

Les voyages notamment sont autant d'expériences et de découvertes de parties du monde, de cultures, de sociétés différentes.



Mes compétences :

Achats

Chef des ventes

Commercial

Directeur commercial

Hors domicile

Hotel

Marketing

Plongée

restaurant

ventes

Voyage

Category management

Communication

Management commercial

Gestion de projet

Management

Direction commerciale