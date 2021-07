Olivier RIETTE

Bienvenue sur ma page!



Après avoir fait une école d'ingénieur généraliste, j'ai eu l'opportunité de découvrir le monde de la construction au Congo. Séduit par l'aspect concret et la variété des projets, j'ai repris le travail en France dans une entreprise qui conçoit et réalise des murs rideaux et des verrières. Après plusieurs années d'expérience dans ce domaine, j'ai décidé de créer PERICARPE afin de proposer mes services aux entreprises de l'enveloppe du bâtiment aussi bien en tant qu'ingénieur d'étude que formateur.



Découvrez mes services sur le site : https://www.pericarpe.fr