Olivier RONDREUX

20 ans d'expérience :

Accompagnement technico-fonctionnel SharePoint et Office 365

o Conception des intranets collaboratifs

o GED, signature, archivage numérique, workflows

o Coaching utilisateurs

o Audits, migrations, dimensionnements, déploiements

o Développements



Classement documentaire

o Conception et mise en œuvre des GED

o Vocabulaires, taxonomie

o Workflows de dématérialisation

o Archivage numérique



Management de transition

o Coordination, gestion de projet

o Suivi opérationnel et budgétaire



Expertises technologiques

o Cloud Microsoft 365, Azure, PowerApps, Power Automate

o Microsoft SharePoint, MOSS

o Microsoft .net

o Intégration des Systèmes dInformation

o Processus, données, annuaires, flux

o Interopérabilité technique SOA, REST, SOAP, bus de messages