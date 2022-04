Gilles RONDREUX

Je travaille depuis 15 ans à l'élaborations de stratégies nouvelles ou différentes mais toujours plus globales au sein des sites ou UAP dont j'ai la responsabilité pour les optimiser et les adapter aux besoins conjoncturels et structurels ainsi qu'aux perspectives à venir.

Je pilote la mise en œuvre des stratégies retenues en collaboration avec les autres directions ou services, en m'appuyant sur les compétences de mes collaborateurs et en les développant.



Fort d'une expérience riche et diversifiée en milieux industriels, culturellement imprégné du Lean Manufacturing et expert en méthodes de résolutions de problèmes (certifié black Belt 6 sigma), mon parcours m'amène aujourd'hui à rechercher la responsabilité de périmètres de plus en plus étendus, avec des collaborateurs de plus en plus experts en leur domaine, afin de générer de nouvelles pistes d'améliorations et des nouvelles approches propres à faire progresser les opérations d'une entreprise.



Mes compétences :

Black Belt 6 SIGMA

Lean manufacturing

Optimisation

Gestion de projet

Conduite du changement

Management

Responsable engineering

Stratégie d'entreprise,: analyse des organisations

Direction de production