Olivier SIROTTEAU

Eclairagiste spécialisé dans les locaux tertiaires, je sais parfaitement mettre en valeur les luminaires tout en respectant les normes et garder les lignes architecturales des bâtiments. Ayant effectué énormément de prescriptions auprès de cabinets d’architectes et bureaux d’études, je suis très réceptif et à l’écoute des maîtres d’œuvre et d’ouvrage ce qui est fondamental pour traduire leurs souhaits et leur proposer les meilleurs produits. Maîtrisant parfaitement l’outil informatique spécialisé dans les rendus de solutions d’études, je suis tout à fait capable de mettre en avant les solutions techniques et de constituer des dossiers sérieux.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Relux éclairage

Microsoft Office

Dialux

Contact business

CRM

Prescriptions

budgets

Customer Relationship Management

Audit