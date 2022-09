Olivier TESORIELLI

Créateur et gérant de la société AU P'TIT GR'AIN (épicerie bio et vrac)

j'ai assuré toutes les tâches nécessaires à la gestion d'une petite

entreprise : gestion d'équipe, gestion de la dynamique commerciale,

gestion des tâches administratives, organisationnelles et comptables,

représentation de la société auprès des clients, des fournisseurs et des

organismes privés et publics.

Cette création et gérance d'entreprise ont été de formidables défis d'un

point de vue personnel et professionnel. Ce rôle de gérant m'a permis

de développer de nombreux domaines de compétences et à confirmé,

au fil des semaines et des tâches accomplies, mon intérêt pour des

postes à fort caractère créatif, organisationnel et relationnel.