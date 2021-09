Olivier TISSIER

Manager confirmé dans l'industrie avec des fonctions multitâches, fort d'une expérience de plusieurs années à des postes de responsable (Bureau d'étude ; Production ; Direction ; Commerciales B2B & B2C ; Marketing) je maitrise de nombreux outils me permettant de piloter au mieux les équipes terrain, mise en place d'indicateurs de pilotage (Coût, qualité, délais), amélioration continue, productivité, animation de groupe de résolution de problème, gestion de projet, approche processus, AMDEC, 5S, mise en conformité organisation, conduite et suivi ISO9001 / ISOTS ...



J’ai le souci permanent de la satisfaction des clients et de leurs exigences, mais surtout de la rentabilité de l’entreprise, pour le bien et la pérennité du groupe, mais également pour le bien et la sérénité des salariés.



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration continue

Management

Production

Ingéniérie

Automobile

Qualité

Direction générale

Direction des opérations