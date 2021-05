Olivier TSHIBAMBA

Après un parcours général en école de commerce et une expérience en tant que chargé d'affaire professionnel à la BNP. J'ai décidé, de créer en 2011 une entreprise de livraison de repas auprès des professionnels et des particuliers à Toulouse. Au quotidien, ma fonction consiste à développer, rentabiliser et gérer mon centre de profit. Mes amis disent que je suis quelqu'un d'organisé, de sérieux avec un bon esprit d'analyse, de synthèse et un sens aigu du commerce. Moi, j'aspire juste à devenir le meilleur de moi même.



Mes compétences :

Techniques comerciales

Evaluation d'entreprise

Suivi client

Technique de managent et marketing

Technique d'audit

Elément de base en comptabilité

Démarche stratégique

Hiérarchisation des priorités

Conduite de projet

Lecture tableau de bord et suivi d'activité

Analyse financière et d'indicateurs finacier