Olivier VEYS

Fondateur gérant de LIGNES VERTES, agence web - print - pub

www.lignes-vertes.com

. Courtage en imprimerie tous supports et formats

. PAO mise en page

. Création web et referencement naturel

. Rédaction, édition et régie publicitaire du guide PETIT TOM VERT, consommation citoyenne www.petitomvert.com

. Aide rédactionnelle liée aux thèmes du développement durable

. Elaboration de guides des bonnes pratiques citoyennes

. Constitution de bases de données, recherche documentaire liées au développement durable



Lignes Vertes recherche des régies publicitaires sur toute la France pour développer le concept Petit Tom Vert.

Nous recherchons également un agent commercial indépendant sur Lyon pour la vente de prestations : Imprimerie - PAO - Création et gestion de site web vitrine.



Mes compétences :

Commercial

Création de site internet vitrine

Vente d'espaces publicitaires

Produits écologiques

Mise en page - PAO

Développement durable

Édition

Microsoft Word

Microsoft Excel