Jean-Michel EYRAL

Après 5 ans passés chez de grands éditeurs de logiciels (Sybel, Sage), j'ai créé et géré mes propres entreprises. Parmi mes conceptions, le progiciel J2, véritable innovation dans l’informatique de gestion, utilisé durant près de 20 ans par des sociétés renommées (UGC, Sedp-Ratp, Fédération Française de Motocyclisme …).



Aujourd'hui expert en systèmes d'information, j'offre des compétences aussi bien techniques que fonctionnelles.

Mon parcours riche m'a permis de piloter des projets très évolués, avec le souci de la satisfaction des utilisateurs et collaborateurs.



Ma vision pragmatique permet d'apporter aux entreprises un conseil et une maîtrise de leurs solutions applicatives, quelle qu'en soit leur complexité.



