Olivier VIGNAL

La mesure est un domaine touchant tous les secteurs de l'industrie. Cela permet donc d'être toujours ouvert à de nouvelles opportunités pour étendre ses compétences et connaissances sur de nouveaux secteurs.

Les compétences acquises au cours de ma carrière me permettent aujourd'hui d'aborder un projet en étant capable d'organiser et apprécier chaque étape tout en étant réactif afin de répondre à tout évènement.

Il s'agit d'apporter au client la juste réponse à leur besoin, dans le budget et le temps escompté et leur fournir ainsi une réelle plus-value.



Mes compétences :

Capteurs

Instrumentation

Labview

Métrologie

Traitement de données

C++

C Programming Language

Audit

Langage assembleur

Gestion de projet

Méthodes de management

Turbo Pascal

Microsoft Access

Matlab

DeltaV

Autocad

Assembler