Olivier VIGOUROUX

Chef monteur/réalisateur depuis 17ans

Je possède une solide expérience de la post-production et les nombreux projets auxquels

j'ai participé m'ont permis d'acquérir une parfaite connaissance de la chaine de production.

Techniquement je maitrise bien évidement les systèmes de montage AVID et FINAL CUT,

plus de bonnes connaissances sur AFTER EFFECT, bien que cela ne soit pas ma spécialité.

j'ai également de bonnes compétences de rédacteur car durant cinq ans j'ai réalisé et rédigé les textes de modules courts sur l'univers des séries et du cinéma.

je suis donc assez autonome.

Actuellement, je réalise beaucoup de bande annonces pour la TV, et je collabore à quelques émissions.

A l'avenir, je souhaiterais vraiment travailler sur des documentaires historiques et manipuler des archives.

Car je suis fasciné par les vieilles images.

Je vis à Paris et Lyon



Mes compétences :

Avid

Rédaction

Montage

Post production

Réalisation