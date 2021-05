Olivier WOLFARTH

Maitre d’œuvre passionné: Les projets bâtiments, ferroviaires ou ouvrages d'art.





VALEURS:

Sérénité - Sécurité - Respect - Sportivité



ATOUTS:

Capacité d'analyse - Rigueur - Ténacité - Dynamisme



COMPETENCES:

Manager - Assistance maîtrise d’œuvre et maîtrise d'ouvrage - Gestion de projet - Responsable de production



DOMAINES:

Bâtiments- Infrastructures ferroviaires - Ouvrages d'art - Travaux Public - Industrie









Organisation:

- Elabore les plannings GANTT et planning linéaire du projet des phases PRO-EXE-REA

- Effectue les suivis : administratif / études / exécution chantier (sur chantier)

- Anime les réunions de coordinations avec plusieurs entreprises

- Rédige les comptes rendus de réunion de chantier

- Crée les reportings d’activités comprenant les outils synthétique d’aide à la décision :tableau des décisions / courbes d’avancement / rapport photos

- Réalise les archives : vie de chantier / administratif / DOE

- Métré sur site

- Etude de prix et préparation DQE

- Plan AVP

- Planification projet et phase Appel d'offre public

- Présentation stratégie allotissement à la MOA

- Montage et compilation DCE pour des marchés de fournitures et travaux





Gestion :

- Expertise les ouvrages réalisés en béton armé et établit le rapport de conformité

- Propose les solutions de corrections ou réparations en cas de non-conformité détectée



- Etablit les plans de charge matériels / matériaux / humaine / financière y compris ST

- Planifie le chantier sans l’arrêt de l’exploitation des installations et en intégrant les interventions des autres corps d'état spécialisés propre à la structure.

- Prépare les notices de sécurité et supervise leur application sur site

- Planifie le chantier en intégrant les interfaces environnantes : exploitation ferroviaire / autres corps d'état spécialisés (SE, SM, TER, Caténaire) / riverains / autres projets



Domaines:

- Ouvrages d’art (Pont, tunnel, mur de soutènement, mur anti bruits) / neuf et rénovation

- Bâtiment Gros œuvres et corps d’état secondaires / neuf et rénovation en site occupé

- Travaux publics (Terrassement, réseaux humides et secs)

- Travaux ferroviaires (Voie, Signalisation, Caténaire) / neuf et rénovation



Supports Informatiques

- Logiciels de planification : Project 2010 et TILOS 5 (Planning linéaire)

- Logiciel de DAO/CAO : Autocad 2010

- Logiciels bureautiques : Pack Office 2010, Open office 3.3

- Utilisateur multi système d'exploitation : Windows 7, Mac OS 10.8 et Ubuntu 12



Mes compétences :

OPC

Maitrise d'oeuvre

Planification

Gestion de projet

Ferroviaire

Bâtiment

Tout corps d'états secondaires

Ouvrages d'art

Pédagogie et communication

Ski

BTP

Transport

Planning

Béton armé

Reporting

Ingénieur