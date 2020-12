Omar BENABDENNOUR

Lors mon experience professionnelle, jai travaillé pour différentes entreprises du secteur automobile, aéronautique où jai pu acquérir et développer de solides connaissances en termes dexpertise technique et acquis managériales entre autres, que jaimerais partager avec vous et continuer à approfondir au sein dune équipe dynamique et stimulante.

Au cours de ma dernière expérience professionnelle à TRONICO ATLAS jai également eu loccasion de contribuer au développement de différents projets, raison pour laquelle le fait de continuer à travailler au lancement de nouvelles idées et dapprendre aux côtés dune nouvelle équipe me motive énormément.