Omar CHAABOUNI

Polyglotte (français, anglais, espagnol, portugais, italien), organisé, réactif, déterminé avec un esprit d'analyse, je possède 4 ans d'expérience en tant que conseiller clientèle et 1 an d'expérience dans la formation en langues (anglais, espagnol) où j'ai dû faire preuve d'écoute, de compréhension, de flexibilité ainsi que de disponibilité.



J'occupe actuellement un poste dans le secteur de l'e-commerce où je suis principalement responsable de la relation client.

Notre clientèle étant internationale, je suis donc amené à les contacter dans les langues citées plus haut.



Mes compétences :

Marketing

Commerce international

Aisance relationnelle et adaptation

Créativité

Dynamisme

Import-export

Formation en langues étrangères

Plan marketing

Étude de marché

Traduction commerciale

Incoterms

Transport

Logistique

Polyglot