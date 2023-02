Omar DRIOUECHE

Je suis un étudiant ingénieur en 5ème année en Mécanique et Génie Industriel à l'INSA Euro-Méditerranée ( premier établissement international du groupe français "INSA" ) . Et je suis actuellement à la recherche d'un stage de fin d'études de 5 à 6 mois en France à partir du mois de Février/Mars 2020 .



Mes compétences :

Relationnel

Autonomie

Gestion de la production

Gestion de projet

Contrôle qualité

Travail en équipe

Maintenance industrielle

Lean supply chain

Six Sigma

Amélioration continue

Kaizen

Assembly Lines

5S

FMECA

Industrial Engineering

Kanban

Lean Manufacturing

Manufacturing Resource Planning

Material Requirements Planning

Production Management

Project Management

SMED

ANSYS

Creo

HTML

HyperWorks

Java

MSC Adams

RDM

Solidworks

Windchill